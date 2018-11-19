Yücel’in bütçesine onay! En büyük bütçe Alanya’nın

-Alper KUTAY

ANTALYA’NIN en büyük yatırım bütçesine sahip belediyesinin Alanya Belediyesi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Antalya’nın ilçeleri arasında en büyük yatırım bütçesine sahip belediyeyiz. 2019 yılında yeni projeleri ve yeni hizmetleri halkımızın hizmetine sunacağız. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. Alanya Belediyesi’nin tahmini 405 milyon TL olarak belirlenen 2019 yılı gelir gider bütçesi, bugün Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu. 19 ilçenin gelir gider bütçesinin oylandığı toplantıda, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de hazır bulundu. Meclis oturumunda görüşülen Alanya Belediyesi’nin bütçesi oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılının da yatırım ve hizmet yılı olacağını belirten Başkan Yücel, 2019 yılı bütçesinin Alanya halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Bütçenin büyük çoğunluğunu yatırım ve hizmetlere ayırdıklarını kaydeden Başkan Yücel, Alanya’ya en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, destek veren tüm Büyükşehir Meclisi üyelerine teşekkür etti.