Yücel’e yeni görev

ALANYA Belediyesi Meclis Üyesi Hacı Mevlüt Zavlak, Balıkesir’de düzenlenen Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği toplantısına katıldı. Toplantıya Alanya Belediyesi’ni temsilen katıldığını ifade eden Zavlak, “Kentler Birliği toplantısında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz birlik başkanlığına ve Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel ise 2. başkan vekilliğine seçilmişlerdir. Her iki başkanımı da kutlar toplantıda alınan kararların ülkemize ve yağlı güreş camiasına hayırlı olmasını dilerim" dedi.