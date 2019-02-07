Yücel’e Kargıcak’ta sevgi seli

BAŞKAN Yücel, “Kargıcak Mahallesi’ne bölge halkının her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir kültür merkezi kazandıracağız. 451 ada 2 parselde bulunan eski Kargıcak Belediye Hizmet Binası inşaatının bulunduğu alana Kültür Merkezi Projesi hazırladık. Kültür Merkezi, Kargıcak, Mahmutlar ve çevre beldelerin düğün, nişan, yemek daveti ve toplantı gibi organizasyonlarına cevap verebilecek nitelikte olacak. Projede aynı zamanda spor salonu, kütüphane, müzik ve hobi atölyeleri yer alacak. 1300 kişi kapasiteli Kültür Merkezi’nin projesi hazır. En kısa zamanda ihalesini gerçekleştirip inşaatına başlayacağız” dedi. Kargıcak Mahallesi’ne yaptığı hizmetlerden bahseden Başkan Yücel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hep söylüyoruz. Bizim için çöp toplamak, asfalt dökmek, yol açmak gibi rutin belediye hizmetleri bir başarı ölçütü değildir. Bizim için en büyük hizmet gönüller almaktır, gönüllere girmektir, vatandaşımızın yüzünü güldürebilmektir. Alanya’da uyguladığımız sosyal belediyecilik anlayışımızla halkımıza hizmet etme sevdamız hiç bitmeyecek. Vatandaşlarımızla gönül bağımızı hiç koparmadan aşkla, bitmeyen Alanya sevdamızla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 15:40