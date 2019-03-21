Yücel'e 'Baba Ocağı’ndan tam destek

CUMHUR İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel, Kestellilerden büyük destek görüyor. Kestelliler dün akşam Başkan Yücel için meşaleler ve davullar eşliğinde seçim koordinasyon merkezine kadar yürüdü. 10 yıl Kestel Belediye Başkanlığı görevinden sonra 5 yıldır da Alanya Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Adem Murat Yücel’e kendi doğup büyüdüğü Kestel Mahallesi sakinleri büyük destek veriyor. Dün akşam Kestel’de toplanan Kestel Mahallesi sakinleri, otobüslerle Alanya’da 25 Metrelik Yol’daki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bulunan Adem Murat Yücel’e sürpriz yaptılar. Ellerinde meşaleler ve davullar eşliğinde Yücel’in Seçim Koordinasyon Merkezi’ne giden Kestelliler, “En büyük başkan bizim başkan. Bahçelerde badem, Alanya’da Adem. Adam gibi adam. Sen yürüyeceksin arkandan, millet yürüyecek. Hizmet senin işin. Rantiyeci değil, şantiyeci başkan. Kestel seninle gurur duyuyor” diyerek tezahüratlarda bulundular.

ZAMAN ZAMAN GÖZLERİ DOLDU

Yücel, Kestellilerin sürprizi karşısında duygusal anlar yaşadı ve zaman zaman gözleri doldu. Başkan Yücel, “Baba ocağım, Kestel’imden gelen kıymetli hemşerilerim seçim ofisimizi ziyaret etti. Büyük destekleri için bütün gönül dostlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biriz, birlikteyiz!” dedi. Öte yandan Başkan Yücel bugün Alanya Sanayi Sitesi’nde esnaf ziyareti yaptı. Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun da eşlik ettiği Başkan Yücel, geride kalan 5 yılda sanayinin çevre düzeni, altyapı ve yol sorunlarını çözdüklerini söyledi. Başkan Yücel, işyerlerine posterlerini asan ve destek verdiklerini söyleyen esnafa da teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 18:35