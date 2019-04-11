Yücel’den turizm sezonu tahmini

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yerel seçimlerin ardından ilk encümen toplantısını bugün gerçekleştirdi

Yücel’den turizm sezonu tahmini
banner404

Haber: Alper KUTAY

31 MART Yerel Seçimleri’nin ardından ikinci kez Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel’in başkanlığında yapılan yeni dönemin ilk encümen toplantısına yeni encümen üyeleri Emine Çalış, Kerim Ertekin ve Mehmet Şenli de katıldı. Kendisine eşlik edecek yeni encümen üyelerine başarı dileklerini ileten Başkan Yücel, "Yeni dönemin ilk encümen toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların bölgemize ve Alanya’mıza hayırlı olmasını arzu ediyorum" dedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Turizm Haftası'na ilişkin görüşlerini paylaşan Başkan Yücel, "Alanya turizmin başkenti, göz bebeği olan bir şehir. Alanya'da herkes bir şekilde ekmeğini turizmden kazanıyor. Bu kapsamda Turizm Haftası nedeniyle kentimizde düzenleyeceğimiz etkinliklerin Alanya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyor, katlanarak büyüyen turizm istatistikleri yakalamayı canı gönülden diliyorum" diye konuştu. Başkan Yücel, 8-14 Nisan Polis Haftası'na ilişkin olarak da, "Güvenliğimizin teminatı tüm emniyet mensuplarımızın bu anlamlı haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Dönmez açıkladı: 200 milyon dolar o binalarda...
Bakan Dönmez açıkladı: 200 milyon dolar o binalarda...
  1. EKONOMİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479