Yücel’den turizm sezonu tahmini

Haber: Alper KUTAY

31 MART Yerel Seçimleri’nin ardından ikinci kez Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel’in başkanlığında yapılan yeni dönemin ilk encümen toplantısına yeni encümen üyeleri Emine Çalış, Kerim Ertekin ve Mehmet Şenli de katıldı. Kendisine eşlik edecek yeni encümen üyelerine başarı dileklerini ileten Başkan Yücel, "Yeni dönemin ilk encümen toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların bölgemize ve Alanya’mıza hayırlı olmasını arzu ediyorum" dedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Turizm Haftası'na ilişkin görüşlerini paylaşan Başkan Yücel, "Alanya turizmin başkenti, göz bebeği olan bir şehir. Alanya'da herkes bir şekilde ekmeğini turizmden kazanıyor. Bu kapsamda Turizm Haftası nedeniyle kentimizde düzenleyeceğimiz etkinliklerin Alanya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyor, katlanarak büyüyen turizm istatistikleri yakalamayı canı gönülden diliyorum" diye konuştu. Başkan Yücel, 8-14 Nisan Polis Haftası'na ilişkin olarak da, "Güvenliğimizin teminatı tüm emniyet mensuplarımızın bu anlamlı haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.