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Yücel’den Tavşandamı’na davet

Encümen toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Yücel, ülke ve Alanya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Yücel’den Tavşandamı’na davet

Encümen toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Yücel, ülke ve Alanya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

19 Nisan 2018 Perşembe 13:23
Yücel’den Tavşandamı’na davet
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ALANYA Belediyesi haftalık olağan encümen toplantısı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Yücel, ülke ve Alanya gündemine ilişkin değerlendirmeler yaparak, 23 Nisan Pazartesi günü resmi açılışı yapılacak Tavşandamı Mesire Alanı’nın açılışına tüm vatandaşları davet etti. Yücel şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu hafta içerisinde Kapalı Salı Pazarı’nın açılışını yaptık ve bölgesel olarak da gerçekten ihtiyacı olduğunu hakkımızın teveccühünden anlamış olduk. Bununla birlikte de Cuma Pazarı ve Avsallar Kapalı Pazar Alanı’nın da en kısa zaman da ihalelerini yapıp hizmete açmayı planlıyoruz.
‘TAVŞANDAMI’NI AÇACAĞIZ’
Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle de 7 ülkeden çocuklarımızın katıldığı Uluslararası Alanya Çocuk Festivali’ni düzenleyeceğiz. Alanya Kültür Merkezi’nde 1 hafta sürecek kitap fuarına ve seminerlerimize tüm Alanya halkını bekliyoruz. 23 Nisan günü Devlet Bahçeli Yaşam Alanı adını verdiğimiz Tavşandamı’nın da resmî açılışını yapacağız. Çocuklarımıza armağan edeceğimiz güzel bir alan kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. Alanımızın açılışı 16.30’da yapılacak. Saat 21.00 itibariyle de İrem Derici’nin sahne alacağı bir de halk konserimiz olacak.
‘ALANYASPOR’A DESTEK OLALIM’
Alanya’nın marka değeri olan Alanyaspor’un maçı var. Türkiye’nin marka değerlerinden birisi olan Galatasaray’ı Alanya’da ağırlayacağız. Tüm Alanya halkını o gün maçta görmek istiyoruz. Çünkü Alanyaspor bizim ortak değerimiz ve sahip çıkmalıyız.”
‘GENEL MERKEZİMİZİN TALİMATLARINI BEKLİYORUZ’
Erken seçime ilişkin de bir değerlendirme yapan Yücel, “Ülke gündemine bomba gibi düşen bir erken seçim kararı alındı. Seçimin öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Birkaç gün geçtikten sonra biz de genel merkezinin aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Yücel, Uluslararası Alanya Turizm ve Sanat Festivali’nin seçimlerle çakışmasından dolayı, festivalin ileri bir tarihe erteleneceğini de söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Encümen ToplantısıAdem Murat YücelTavşandamı
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