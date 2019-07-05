Yücel’den komşunun talebine jet onay: Gazipaşa'nın asfaltı Alanya'dan!

ÖZEL HABER- ALPER KUTAY

SON alarak Gazipaşa Zeytinada Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şener, mahallesinin bozuk yolları için yama talebinde bulunduğu Gazipaşa Belediyesi’nden olumsuz yanıt alınca, çareyi Alanya Belediyesi’nden yardım istemekte buldu. Alanya Belediyesi’nden 3 kamyon yama malzemesi alan Şener, Gazipaşa Belediyesi’nin kamyon ve işçi desteğiyle mahallesinin yollarına yama yaptırdı. Durumu sosyal medya hesabında paylaşan Muhtar Şener, her iki belediye başkanına da desteğinden ötürü teşekkür etti. Geçmiş 5 yılda Gazipaşa’da 230 kilometresi sıcak asfalt olmak üzere toplamda yaklaşık 450 kilometre asfalt dökerek kırılması zor bir rekora imza atan Gazipaşa Belediyesi’nin yeni yönetimle birlikte mahallelere yama dahi verememesi ise tepkilere neden oldu. Zeytinada Mahalle Muhtarı Şener, talebini geri çevirmeyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e de teşekkür etti.