Yücel'den kadınlara 8 Mart jesti

ÖNÜMÜZDEKİ Pazar günü Kültür Merkezi’nde Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in saat 14.00’deki “Hanımellerinde Açan Çiçekler” isimli İpek Kozası Sergisi açılışı ile başlayacak program, Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü’nün (AFSAK) fotoğraf sergisi, Uzman Psikolog Sinem Çelenk ve Diyetisyen Şule Yavuz Demir’in ”Her Şeye Rağmen Kadın Olmak” konulu söyleşisi ve “İyi Geceler Anne” isimli tiyatro gösteri ile devam edecek. Kutlama program ücretsiz ve tüm vatandaşlara açık olacak.

PROGRAM:

14.00 - “Hanımellerinde Açan Çiçekler” Alanya Belediyesi–Halk Eğitim Merkezi-İpek Kozası El Ürünleri Kursu Sergisi.

14.30 - “Kursiyerlerin Fotoğraf Sergisi” AFSAK.

15.00 - Uzman Psikolog Sinem Çelenk ve Diyetisyen Şule Yavuz Demir ile ”HER ŞEYE RAĞMEN KADIN OLMAK” konulu söyleşi.