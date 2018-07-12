Yücel’den Gökbel’e davet

BAŞKAN Yücel, Gökbel Yaylası’nın zengin etkinliklere sahne olacağını söyledi. Alanya’nın ulusal ve uluslararası organizasyonlarla hep ön planda olduğunu hatırlatan Başkan Yücel, “Amacımız ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak. Bu yıl ki organizasyonumuzun tarihi, Türkiye Güreş Federasyonu’nun takviminde 22 Temmuz olarak açıklandı. Her yıl olduğu gibi konser etkinliğimiz 21 Temmuz’da, güreşlerimiz ise 22 Temmuz’da devam edecek. Zengin etkinliklere sahne olacak güreş organizasyonumuza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi. Bu yıl Gökbel’de Türk taverna müziğinin unutulmaz parçalarına imza atan Ümit Besen ve klasik Türk sanat müziğinin öncü isimlerinden Muazzez Ersoy sahne alacak. Saat 21.00’de Ümit Besen'le başlayacak konser, saat 22.30 sahneye çıkacak Muazzez Ersoy'la devam edecek. Her iki sanatçı da Gökbel Güreşleri’ni izlemeye gelen davetli ve vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.