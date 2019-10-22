Yücel’den Gazipaşa çıkarması

GAZİPAŞA Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Başkan Yücel, ardından Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk’e ziyaret gerçekleştirip Alanya’dan götürdüğü hediyeleri takdim etti. Başkan Yücel, festivalin hayata geçmesinde emeği olan başta Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz olmak üzere tüm yetkilileri tebrik etti.