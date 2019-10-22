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Yücel’den Gazipaşa çıkarması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, komşu ilçe Gazipaşa’da düzenlenen Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali’ni ziyaret etti

GÜNCEL 22.10.2019, 21:55
Yücel’den Gazipaşa çıkarması
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GAZİPAŞA Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Başkan Yücel, ardından Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk’e ziyaret gerçekleştirip Alanya’dan götürdüğü hediyeleri takdim etti. Başkan Yücel, festivalin hayata geçmesinde emeği olan başta Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz olmak üzere tüm yetkilileri tebrik etti.

#Alanya Belediye Başkanı #adem murat yücel
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