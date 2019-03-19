Yücel’den dev seçim yürüyüşü

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 23 Mart Cumartesi günü seçim yürüyüşünü gerçekleştirecek

Yücel’den dev seçim yürüyüşü
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Haber: Alper KUTAY

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Cumhur İttifakı’nın Başkan Adayı olan Yücel, saha çalışmaları kapsamında 23 Mart Cumartesi günü dev bir seçim yürüyüşü yapacak. 2014 seçimlerinde 'Büyük Alanya Yürüyüşü’ sloganıyla yaptığı yürüyüşte Başkan Yücel'e merkez, belde ve köylerden binlerce vatandaş destek vermişti. Cumartesi günü yapılacak yürüyüşün ne zaman ve nereden başlayacağı gibi detaylar ise henüz netleşmedi. Bu kez Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak bu yürüyüşü gerçekleştirecek olan Başkan Yücel'in, yürüyüş için kullanacağı slogan merak konusu olurken, yürüyüşe ittifakın iki kanadından da binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.

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