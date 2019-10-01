Yücel'den darp iddiasına yanıt: İftira atıyor

Ceren ŞAHİN

YASAYA aykırı imar tadilatına itiraz ettiği için hedef olduğunu, tehditler aldığını iddia eden, ardından saldırıya uğrayan Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Teknikeri Hilmi Erdoğan "Belediye Başkanı Adem Murat Yücel benim için 'Ayaklarını kırdıracağım' demiş. Bu yüzden Yücel'den de şikayetçi oldum" demişti.

Başkan Yücel'den, Hilmi Erdoğan'ın iddialarına yanıt geldi. Yücel, avukatı aracılığıyla ve noter kanalıyla yolladığı açıklamasında aynen şu ifadelere yer verdi:

"Gazetenizin 25/09/2019 tarihli basımında manşetten

'HAK ARADIM, DAYAK YEDİM' başlığı altında yayınlanan haber metni içeriği yalan ve iftiralardan ibaret olduğundan tekzibi zorunluluğu hasıl olmuştur.

Müvekkil Alanya Belediye Başkanı olarak bu göreve 4. kez seçilmiş; 16. görev yılındadır. Kendisi 28 yaşından bu yana yürüttüğü görevi dolayısıyla yüzlerce imar planı; 18. Madde uygulaması yapılmış; bunlar hakkında yüzlerce itiraz ve bir o kadar da iptal davaları ile karşılaşmıştır. Bu nedenle ne habere konu şahıs, ne de diğer menfaat beklentisi olan kişiler müvekkilin şahsi muhattabı olmamıştır.

İmar planı yapmak müvekkilin değil belediye meclisinin görev ve yetkisinde olup; tek başına yaptığı bir hukuki işlem ve eylem de değildir. Kamuya hizmet etmeye ömrünü adamış ve halen de bu göreve halkın büyük destek ve güvenini tekrar tekrar kazanarak gelen müvekkil belediye başkanına kamunun hakkının arandığı iddiasıyla iftira atmak kendisine şehri emanet eden halkın vicdanını da yaralamaktadır.

Müvekkil habere konu şahıs ile bahsedilen olay ve sair şekilde hiç muhatap dahi olmamış; kendisi ile şahsi husumeti de yoktur. Zira kendisi zaten yıllardır belediye içerisinde yapılan her işleme itiraz eden; dilekçe veren; şikayet eden; sahte sosyal medya hesapları ile insanlar hakkında iftira, hakaret vb. beyanlar içeren paylaşımlar yapan ve bu kişiliği dolayısıyla bir çok düşmanı olan bir kişiliktir.

Habere konu şahıs husumet yaşadığı insanlarla karşılıklı kavgalarını sansasyonel bir çizgiye çekebilmek amacıyla müvekkil ile bağdaştırmaya çalışmakta; iftira atmakta ve kendisine haber değeri oluşturmaya çalışmaktadır. Bir kamu görevlisinin amirinin izni ve onayı olmaksızın basın açıklaması yapması; kurumun işleyişine ilişkin kamu oyuna açıklama yapması da zaten yasal değildir.

Gazetelere şov amaçlı beyanlar verirken; kendi reklamını yaparken de müvekkilin başında bulunduğu kamu kurumunu toplum nezdinde küçük düşürmekte, müvekkile hakaret etmekte ve iftira atmaktadır."