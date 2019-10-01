banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Yücel'den darp iddiasına yanıt: İftira atıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Teknikeri Hilmi Erdoğan'ın iddialarına avukatı aracılığıyla yanıt verdi

GÜNCEL 01.10.2019, 00:16 01.10.2019, 00:48
Yücel'den darp iddiasına yanıt: İftira atıyor
banner404

 

Ceren ŞAHİN

YASAYA aykırı imar tadilatına itiraz ettiği için hedef olduğunu, tehditler aldığını iddia eden, ardından saldırıya uğrayan Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Teknikeri Hilmi Erdoğan "Belediye Başkanı Adem Murat Yücel benim için 'Ayaklarını kırdıracağım' demiş. Bu yüzden Yücel'den de şikayetçi oldum" demişti.
Başkan Yücel'den, Hilmi Erdoğan'ın iddialarına yanıt geldi. Yücel, avukatı aracılığıyla ve noter kanalıyla yolladığı açıklamasında aynen şu ifadelere yer verdi:  
"Gazetenizin 25/09/2019 tarihli basımında manşetten
'HAK ARADIM, DAYAK YEDİM' başlığı altında yayınlanan haber metni içeriği yalan ve iftiralardan ibaret olduğundan tekzibi zorunluluğu hasıl olmuştur.
Müvekkil Alanya Belediye Başkanı olarak bu göreve 4. kez seçilmiş; 16. görev yılındadır. Kendisi 28 yaşından bu yana yürüttüğü görevi dolayısıyla yüzlerce imar planı; 18. Madde uygulaması yapılmış; bunlar hakkında yüzlerce itiraz ve bir o kadar da iptal davaları ile karşılaşmıştır. Bu nedenle ne habere konu şahıs, ne de diğer menfaat beklentisi olan kişiler müvekkilin şahsi muhattabı olmamıştır.
İmar planı yapmak müvekkilin değil belediye meclisinin görev ve yetkisinde olup; tek başına yaptığı bir hukuki işlem ve eylem de değildir. Kamuya hizmet etmeye ömrünü adamış ve halen de bu göreve halkın büyük destek ve güvenini tekrar tekrar kazanarak gelen müvekkil belediye başkanına kamunun hakkının arandığı iddiasıyla iftira atmak kendisine şehri emanet eden halkın vicdanını da yaralamaktadır.
Müvekkil habere konu şahıs ile bahsedilen olay ve sair şekilde hiç muhatap dahi olmamış; kendisi ile şahsi husumeti de yoktur. Zira kendisi zaten yıllardır belediye içerisinde yapılan her işleme itiraz eden; dilekçe veren; şikayet eden; sahte sosyal medya hesapları ile insanlar hakkında iftira, hakaret vb. beyanlar içeren paylaşımlar yapan ve bu kişiliği dolayısıyla bir çok düşmanı olan bir kişiliktir.
Habere konu şahıs husumet yaşadığı insanlarla karşılıklı kavgalarını sansasyonel bir çizgiye çekebilmek amacıyla müvekkil ile bağdaştırmaya çalışmakta; iftira atmakta ve kendisine haber değeri oluşturmaya çalışmaktadır. Bir kamu görevlisinin amirinin izni ve onayı olmaksızın basın açıklaması yapması; kurumun işleyişine ilişkin kamu oyuna açıklama yapması da zaten yasal değildir.
Gazetelere şov amaçlı beyanlar verirken; kendi reklamını yaparken de müvekkilin başında bulunduğu kamu kurumunu toplum nezdinde küçük düşürmekte, müvekkile hakaret etmekte ve iftira atmaktadır."

#Alanya Belediye Başkanı #adem murat yücel #Alanya Belediyesi
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:26
Güneş 06:45
Öğle 12:52
İkindi 16:13
Akşam 18:49
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2
banner440
banner545