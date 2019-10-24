Yücel'den Cumhuriyet Şöleni'ne davet! Ozan Doğulu ve Simge Alanyalılarla buluşuyor

ALPER KUTAY

ALANYA Belediyesi haftalık olağan encümen toplantısı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yücel, 29 Ekim Salı günü tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek Fener Alayı ve Simge konserine tüm Alanya halkını davet etti. Alanya Kent Konseyi ile Alanya Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği Fener Alayı’nda birlik ve beraberlik mesajı verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yücel, “29 Ekim Salı günü akşamı 19.00’da Atatürk Anıtı önünde vatandaşlarımızla bir araya gelip, 19.30’da Fener Alayı yürüyüşümüzü yapacağız. Ardından saat 20.30’da Alanya Belediyesi arkasında bulunan konser alanında vatandaşlarımızla cumhuriyet kutlamamızı gerçekleştireceğiz. Türk pop müziğin iki önemli ismi olan Ozan Doğulu saat 21.00’de, Simge ise saat 22.00’de ücretsiz halk konseriyle bizlerle birlikte olacak. Tüm halkımızı hem cumhuriyet coşkumuzu birlikte yaşamaya hem de konserlerimize davet ediyorum” dedi.