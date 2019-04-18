Yücel'den Çocuk Festivali'ne ziyaret: 'Her şey çocuklarımız için'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam eden Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’ni ziyaret etti

Yücel'den Çocuk Festivali'ne ziyaret: 'Her şey çocuklarımız için'
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BAŞKAN Yücel’in etrafını saran çocuklar, 2. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’ni kendilerine armağan eden Belediye Başkanına teşekkür ettiler. Yücel, “Çocuklarımızın geleceğini hazırlamak ana hedeflerimiz arasında şehrimizin sanatını, kültürünü, sosyal yaşantısını öne çıkaran birçok etkinlik düzenliyoruz. Dünyadaki tek çocuk bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’dır. Biz de 2 yıldır yabancı ülke çocuklarının da katıldığı bir festival düzenleyerek bu bayramı hak ettiği şekilde kutluyoruz. Buna önderlik etmekten de mutluyuz dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 21:42
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