Yücel’den çalışanlara izin müjdesi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yıllık izne çıkan personelin, izin günlerinin resmi tatile denk gelmesi halinde o günün yıllık izne dahil edilmeyeceğini açıkladı

Yücel’den çalışanlara izin müjdesi
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Devlet Personel Başkanlığı tarafından alınan görüş neticesinde; ’Yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmeyeceğini söyledi. Başkan Yücel, idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden sayılmayacağı hususunda belediye izin yönergesinde değişiklik yaptıklarını kaydetti. Başkan Adem Murat Yücel, yeni izin yönetmeliği hakkında belediye meclis salonunda yaptığı sunumla personeli bilgilendirdi.

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