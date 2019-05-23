Yücel'den Böcek'e sürpriz ziyaret

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bugün Antalya’ya giderek 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti.

Yücel'den Böcek'e sürpriz ziyaret
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ALPER KUTAY

ALANYA Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da başlattığı ortak çalışmaların masaya yatırıldığı görüşmede, yetki devrinin konuşulup konuşulmadığı ise açıklanmadı. Alanya’da şehir disiplinini sağlamak için her iki belediyeye bağlı zabıta birimlerinin özellikle ana arterlerde başlattığı zabıta denetimlerinin başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu söyleyen Başkan Yücel, desteklerinden ötürü Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Alanya’da bir önceki dönemde başlayan projelerin devam edeceğini belirten Böcek ise nazik ziyareti için Başkan Yücel’e teşekkür etti. Böcek’e Alanya gravürü armağan eden Başkan Yücel, ‘Sayın Böcek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bölgeye ve Alanya’ya hizmet yolunda kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 17:51
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