Yücel’den Bahçeli’ye Jawa jesti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Alanya Belediyesi’nin Ak Partili ve MHP’li meclis üyeleriyle Ankara’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yücel’den Bahçeli’ye Jawa jesti
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ALPER KUTAY

BAŞKAN Yücel’in eşi Yıldız Yücel’in de katıldığı programı otobüs yolculuğu ile başlatan Cumhur İttifakı üyelerinin Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirecekleri öğrenildi. Ankara’da ilk olarak Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ziyaret eden ekip, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret ettiler. Buluşmaya MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da katılırken, Başkan Yücel, MHP lideri Bahçeli’ye 1979 model bir Jawa motosiklet hediye etti. Bahçeli, Yücel, Başkan, Toklu ve Türkdoğan, Jawa’nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 17:12
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