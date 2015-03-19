Yücel’den anlamlı ziyaret

19 Mart 2015 Perşembe 11:23
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Esra Yemez ve Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi Sorumlusu olan Hemşire Muazzez Kaya ile birlikte 74 yaşlının kaldığı Alanya Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi Müdürü Uğur Özgün ve Sosyal Hizmet Uzmanı Güvent Eker’in eşlik ettiği ziyarette Yücel, huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftası’nı kutlayarak ellerini öptü, gönüllerini aldı. Yaşlılarla tek tek ilgilenen Başkan Yücel, isteklerini sorarak karanfil dağıttı.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 10:25