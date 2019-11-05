Yücel, Yabancılar Meclisi'nin toplantısına katıldı

ALANYA Belediyesi Yabancılar Meclisi Kasım Ayı Toplantısını Meclis Başkanı Abdullah Karaoğlu başkanlığına gerçekleştirdi. Toplantıya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katılarak, üyelerle bir süre sohbet etti. Onlara şehirden beklentilerini de soran Başkan Yücel, Alanya’yı daha da geliştirmek için çok çalıştıklarını söyledi.

10. ALANYA ULUSLARARASI NOEL PAZARI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Bu yıl 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 10. Alanya Uluslararası Noel Pazarı’yla ilgili üyelerle görüş alış verişinde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Biz belediye olarak, insanlar sosyal hayatlarını, dinlerini, kültürlerini, inançlarını, geleneklerini rahat yaşayabilsinler diye çalışıyoruz. Noel Pazarıyla ilgili hazırlıklarımız başladı. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizler de bu şehrin bir parçasısınız. Yaşadığınız şehre sahip çıktığınız için teşekkür ederim ” dedi.

Belediye yatırımlarıyla ilgili üyelerin sorularını da yanıtlayan Belediye Başkanı Yücel, daha önce Alanya merkez, Tosmur, Kestel ve Mahmutlar mahallelerine uluslararası standartlarda bisiklet yolu kazandırdıklarını hatırlatarak, şimdi de şehrin batı girişi Dinek’ten başlayarak Mahmutlar Mahallesi’ne kadar kesintisiz yeni bir bisiklet yolu yapacaklarını müjdeledi.