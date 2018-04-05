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Yücel ve meclis üyelerinden Mehmetçiğe bağış

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve meclis üyeleri, 2017 yılı Meclis Huzur Hakkı ücretlerini Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe bağışladılar

Yücel ve meclis üyelerinden Mehmetçiğe bağış

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve meclis üyeleri, 2017 yılı Meclis Huzur Hakkı ücretlerini Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe bağışladılar

05 Nisan 2018 Perşembe 23:16
Yücel ve meclis üyelerinden Mehmetçiğe bağış
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GEÇTİĞİMİZ ay gerçekleştirilen Alanya Belediyesi mart ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve meclis üyelerinin tamamı tarafından alınan karar neticesinde, 2017 yılı Meclis Huzur Hakkı ücretleri Afrin’deki Mehmetçiğe destek amacıyla Alanya Belediyesi yetkililerince Mehmetçik Vakfı’na yatırıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyelerinin duyarlı davranışı için kendilerine teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı: “Alanya Belediye Meclisi’nin değerli üyeleri ile aldığımız ortak karar neticesinde 2017 yılı Meclis Huzur Hakkı ücretlerimizi Afrin’deki askerlerimize destek için Mehmetçik Vakfı’na bağışladık. Her zaman Türk ordumuzun ve devletimizin yanında olduğumuzu, bu birlik ve beraberlikle tekrar göstermemize vesile olan bütün meclis üyelerimize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum.” 

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Alanya Belediye BaşkanıAdem Murat YücelAfrinMeclis Huzur Hakkı
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