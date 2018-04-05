Yücel ve meclis üyelerinden Mehmetçiğe bağış

GEÇTİĞİMİZ ay gerçekleştirilen Alanya Belediyesi mart ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve meclis üyelerinin tamamı tarafından alınan karar neticesinde, 2017 yılı Meclis Huzur Hakkı ücretleri Afrin’deki Mehmetçiğe destek amacıyla Alanya Belediyesi yetkililerince Mehmetçik Vakfı’na yatırıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyelerinin duyarlı davranışı için kendilerine teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı: “Alanya Belediye Meclisi’nin değerli üyeleri ile aldığımız ortak karar neticesinde 2017 yılı Meclis Huzur Hakkı ücretlerimizi Afrin’deki askerlerimize destek için Mehmetçik Vakfı’na bağışladık. Her zaman Türk ordumuzun ve devletimizin yanında olduğumuzu, bu birlik ve beraberlikle tekrar göstermemize vesile olan bütün meclis üyelerimize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum.”