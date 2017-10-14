Yücel Uysal'a tebrik için İstanbul'da

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kadir Topbaş’ın istifası üzerine yapılan seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen hemşehrisi Mevlüt Uysal’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen nezaket ziyaretinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Başkan Yücel bir süre sohbet etti. Başkan Yücel, hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Yücel, Uysal’a muz lifinden yapılmış çiçek tablosu ve Alaaddin Keykubat heykeli hediye etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Yücel’e teşekkür etti. Alanya halkına kendisine göstermiş olduğu destek için minnettar olduğunu belirten Uysal, Başkan Yücel’den Alanya halkına sevgi ve selamlarını iletmesini istedi. Ziyaret sonrasında Başkan Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ziyaret anında orada bulunan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.