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Yücel: 'Trafik rahat bir akışa kavuşacak'

Alanya Belediyesi tarafından Cikcilli ve Oba Mahallesi’nde trafiği rahatlatmak ve alternatif ulaşım güzergâhları oluşturmak için Oba Çayı üzerinde yapılan köprü inşaatında sona gelindi

Yücel: 'Trafik rahat bir akışa kavuşacak'

Alanya Belediyesi tarafından Cikcilli ve Oba Mahallesi’nde trafiği rahatlatmak ve alternatif ulaşım güzergâhları oluşturmak için Oba Çayı üzerinde yapılan köprü inşaatında sona gelindi

04 Ekim 2017 Çarşamba 16:15
Yücel: 'Trafik rahat bir akışa kavuşacak'
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi tarafından Oba Çayı üzerine yapılan ve Cikcilli Mahallesi ile Oba Mahallesi'ni Metro Market’in kuzeyinden kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan köprü betonarme olarak inşa ediliyor. 20 metre genişlik ve 25 metre uzunluğundaki köprü tamamlanınca özellikle çevreyolu üzeri Metro Kavşağı bölgesinde trafiğin önemli ölçüde rahatlaması bekleniyor. Tüm bölgelerde olduğu gibi Oba ve Cikcilli bölgesinde imar yollarını hizmete sunmaya devam ettiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Çayı üzerine yapılan yeni köprü ile özellikle çevreyolu ile Araştırma Hastanesi çevresinde trafiğin rahat bir akışa kavuşacağını söyledi. Başkan Yücel, “Bölge yerel ve transit geçişlerle araç trafiği açısından Alanya’nın en yoğun bölgesi. Tabi ki bunda Oba, Cikcilli ve yukarı mahallelerin hızlı gelişimi ve modern yapılaşması en büyük etken. Emlak açısından yoğun talep alan bölge doğal olarak trafiğin de artmasına neden oluyor. Alanya Belediyesi olarak şehrin genelinde olduğu gibi ulaşım ağının kalitesini artırmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

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Son Güncelleme: 04.10.2017 16:25
Anahtar Kelimeler:
Adem Murat YücelMetro KavşağıOba MahallesiCikcilliOba çayı
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