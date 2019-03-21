Yücel: ‘Tek eksikleri daha fazla sevgi’

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olan Adem Murat Yücel, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü ve 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Alanya Belediyesi tarafından Damlataş Vogue Restoran’da düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katıldı

Yücel: ‘Tek eksikleri daha fazla sevgi’
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Haber: Alper KUTAY

BAŞKAN Yücel'e belediye meclis üyesi adayları ve Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel de eşlik etti. Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Evi'ne kayıtlı Down Sendromlu çocukların ilgi odağı olan Başkan Yücel, çocuklarla tek tek ilgilenirken, aileleri ile de sohbet etti. Ardından Huzurevi ve Tevfik Hoca Evi'nin müdavimleri ile sohbet eden Başkan Yücel, yaşlıların taleplerini dinledi. Daha sonra hem down sendromlu çocuklar hem de yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Yücel, "Yaşlılar Haftası ve Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle eli öpülesi yaşlılarımız ile tek ihtiyacı 'sevgi' olan çocuklarımız ve kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Bu güzel organizasyonda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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