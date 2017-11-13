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Yücel Payallar ÇPAL'i inceledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesine hizmet edecek Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde devam eden çalışmaları inceledi

Yücel Payallar ÇPAL'i inceledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesine hizmet edecek Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde devam eden çalışmaları inceledi

13 Kasım 2017 Pazartesi 22:00
Yücel Payallar ÇPAL'i inceledi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, kırsal ve kent merkezinde yaptığı alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra Başkan Yücel’in talimatıyla eğitime de önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Batı bölgesindeki mahallelere hizmet etmesi amaçlanan Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde sona gelindi. Bina yapımı tamamen biterken, çevre düzenlemesi, boya ve iç dizayn çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, okulda yapımı devam eden çalışmaları ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Alanya Belediyesi’nin okullar, yurtlar ve kreşler yaptıran bir kurum haline geldiğini vurgulayan Başkan Yücel, “Rutin görevlerimizi yerine getirirken eğitime de önem veriyoruz. Batı ve doğu bölgesine iki önemli okul inşa ediyoruz. Oba Kız Öğrenci Yurdu ile kırsal mahallelerdeki kızlarımızın daha kaliteli eğitim almasına olanak sağlıyoruz. Bugün de Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunduk. Okulumuz bitme aşamasında. 24 derslikten oluşan okulumuzu bölgedeki öğrencilerin hizmetine sunacağız" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat YücelPayallar Çok Programlı Anadolu
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