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Yücel muhtarları Makedonya'ya götürdü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkez ve kırsalda görev yapan 75 mahalle muhtarı ile Makedonya'ya bir kültür gezisi düzenledi

Yücel muhtarları Makedonya'ya götürdü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, merkez ve kırsalda görev yapan 75 mahalle muhtarı ile Makedonya'ya bir kültür gezisi düzenledi

05 Nisan 2018 Perşembe 23:19
Yücel muhtarları Makedonya'ya götürdü
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BAŞKAN Yücel ve mahalle muhtarları kültür gezisinin ilk gününde Makedonya'da incelemelerde bulundu. Birim müdürlerinin de katıldığı gezinin ilk gününde Alanya heyeti Osmanlı dönemi yapılarından 1438'de inşa edilen Kalkandelen’de bulunan Alaca Cami’ni ziyaret etti. Heyet rehber eşliğinde tarihi cami hakkında bilgi aldı. Farklı mimarisi ile öne çıkan Alaca Camii'nde mahalle muhtarları Başkan Yücel ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kalkandelen’de yarım saat süren şehir turunun ardından Ohrid'e geçen heyet, öğlen yemeğinin ardından Unesco Dünya Mirasları listesinde yer alan bu şehirde bulunan tarihi mekanları gezdi. Safranbolu evlerini anımsatan eski yapılarda da incelemelerde bulunan mahalle muhtarları gezi turunun sonunda yöresel ürünlerinin bulunduğu mağazalardan alışveriş yaptılar. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve mahalle muhtarları kültür turunun ikinci gününde Üsküp'e hareket ederek burada Manastır, Atatürk Anıt Odası ve tarihi yerlerde ziyaretlerine devam edecek. 

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