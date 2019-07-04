Yücel Litvanya'ya gitti, Başkanvekili Kasapoğlu oldu

ALPER KUTAY

BAŞKAN Yücel’in Litvanya’ya dün gittiği ve Cumartesi günü Alanya’ya döneceği öğrenildi. Bu süre zarfında belediyedeki işleyiş ve çalışmalara MHP’li Meclis Üyesi Tunahan Kasapoğlu vekalet ediyor. Bilindiği gibi 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra Başkan Yücel yola başkan yardımcısı olarak Tunahan Kasapoğlu ve Nazmi Yüksel’le devam etme kararı alırken, 2014-2019 yılları arasında başkan yardımcısı olan İnşaat Yüksek Mühendisi Adem Er’in ataması ise henüz yapılmadı. Bu dönem meclise yazılmayan Mehmet Kula’nın yerinin ise boş kalacağı öğrenildi.