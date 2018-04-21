Yücel Kemal Şuberi öğrencilerin ağırladı

KEMAL Şuberi İlkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret etti. Okul Müdürü Mehmet Tatar, rehberlik öğretmeni Sema Tekçe ile birlikte ziyarette bulunan öğrencilerden Kaan Pehlivan, Başkan Yücel’in koltuğuna oturdu. Kısa süreliğine de olsa başkan koltuğuna geçen Pehlivan, özel kalem personeline talimatta bulunarak öğrencilerin isteklerini dile getirdi. Alanya Belediye Başkanı Yücel, Ulu Önder Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan öncesi makama yapılan bu anlamlı ziyaretten memnun kaldığını ifade ederek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Başkan Yücel, ziyarete gelen okul müdürü, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.