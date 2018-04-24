Yücel, kardeş şehirlerden gelen çocuklarla buluştu

BU yıl ilki düzenlenen Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’nin ardından; Litvanya-Silute, Trakai, Letonya-Talsi, Finlandiya-Rovaniemi ve Polonya-Wodzislaw Slaski olmak üzere 5 kardeş şehirden 56 çocuktan oluşan heyetler, Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda ağırlandı. Kardeş ülkeden gelen temsilciler, Alanya’da gördükleri misafirperverlikten çok memnun kaldıklarını, Alanya’nın iklimine ve diğer güzelliklerine hayran olduklarını belirtip, kentler arasındaki kardeşliği devamını diledi.

Başkan Yücel, “Alanya, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Burada 79 ülkeden insanlar yaşıyor ve bundan son derece mutluyuz. Dünyada kutlanılan tek çocuk bayramı, 23 Nisan’dır. Bizim gelecek nesillere nasıl değer verdiğimizi umarız ki anlamışsınızdır. Attığımız her adımı yeni nesiller için atıyoruz” dedi. Çeşitli gösterilerin ardından heyetler, Yücel’e çeşitli hediyeler verdi. Alanya’da kardeş okulları olan minikler, yarın da bu okulları ziyaret edecek.