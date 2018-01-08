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Yücel istedi Karayolları onay verdi

Cikcilli Hacıbaba Mezarlığı önündeki yeni çevreyolunda yaşanan kazaların ardından harekete geçen Başkan Yücel'in girişimleriyle yola üstgeçit yapımı için düğmeye basıldı. Ancak potaya bu kez Ak Parti İlçe Teşkilatı da girdi. Üstgeçit projesi kimin girişimiyle oldu, bilinmiyor

Yücel istedi Karayolları onay verdi

Cikcilli Hacıbaba Mezarlığı önündeki yeni çevreyolunda yaşanan kazaların ardından harekete geçen Başkan Yücel'in girişimleriyle yola üstgeçit yapımı için düğmeye basıldı. Ancak potaya bu kez Ak Parti İlçe Teşkilatı da girdi. Üstgeçit projesi kimin girişimiyle oldu, bilinmiyor

08 Ocak 2018 Pazartesi 19:22
Yücel istedi Karayolları onay verdi
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Haber: Alper KUTAY

YENİ açılan çevreyolunda ardı ardına yaşanan kazalardan sonra bölge sakinleri geçtiğimiz Cuma günü Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Mezarlığı önünde toplanarak eylem yapmıştı. İsminin Alper olduğu öğrenilen bir ilkokul öğrencisine çevreyolunda seyreden bir otomobilin çarpması bardağı taşıran son damla olurken, Dim TV mikrofonlarına konuşan bölge sakinleri, acilen yaya geçidi, sinyalizasyon ve üstgeçit yapılmasını talep etmişlerdi. Alanya Belediye Başkanı Yücel ise eylemin olduğu gün yaptığı açıklamada, çevreyolunun Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Mezarlığı etabında üstgeçit yapılması ile ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüştüklerini, yoldaki trafik ve yaya güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını belirtmişti. Başkan Yücel, “Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne yazılarımızı yazdık, görüşmeler yaptık. Karayolları, bölgeye halkın da talebi olan üst geçit yapımına başlayacaktır. Halkımızın içi rahat olsun" demişti.
YÜCEL DEVREYE GİRMESEYDİ...
Yeni açılan çevreyolunda yaşanan kazalar ve eksiklikler üzerine Karayolları’na resmi yazı ile Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Mezarlığı önüne üst geçit yapılması ve Olive City Kavşağı'na sinyalizasyon konulması ile ilgili talepte bulunduklarını kaydeden Başkan Yücel, “Belediye ekiplerimiz ve Karayolları işbirliği içinde yolun daha güvenli hale getirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca resmi yazı ile Karayolları'na talepte bulunduk. Üstgeçit yapılması ile ilgili ivedilikle çalışmalar başlatan Karayolları’na teşekkür ediyorum. Üzücü kazaların yaşanmaması adına Alanya Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek sorunun çözümüne katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bölge halkının ve tüm Alanya halkımızın içi rahat olsun" dedi. Başkan Yücel'in bu açıklamasının ardından, akıllara, "Üstgeçit için Alanya Belediyesi harekete geçmeseydi üstgeçit yapılmayacak mıydı?" sorusu geldi.

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Anahtar Kelimeler:
CikcilliHacıbaba MezarlığıKarayolları
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