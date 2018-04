Yücel'in karnesi onaya sunuldu

ALANYA Belediye Meclisi Aylık Olağan Meclis Toplantısı'nı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Mustafa Tuna, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Eray Erdem, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Mustafa Keşoğlu, Ertuğrul Akay ve Yusuf Hastürk katılmadılar. Oturumda, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in geride kalan 4'üncü yılı hasebiyle 2017 yılına ait faaliyet raporu gündeme getirildi. Toplantıda konuşan Başkan Yücel, 2017 faaliyet raporunu hazırlayanlara teşekkür ederek, raporun hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkan Yücel daha sonra meclisin başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı Adem Er'e bıraktı. Oturum öncesi konuşma yapan Adem Er, "Geride bıraktığımız 4 yılda insan odaklı hizmet vermeye çalıştık. Üretken belediyeciliği esas aldık. Faaliyet raporumuz yaklaşık 360 sayfa. Alanya Belediyesi 300 bin nüfuslu 70 kilometre sahili bulunan bir alanda hizmet vermeye çalışıyor" dedi. Er'in konuşmasının ardından meclis üyeleri, oluşturulan faaliyet raporu hakkındaki görüşlerini dile getirerek Başkan Yücel'e hem eleştiride bulundular hem de tebrik ettiler.

'103 BİN LİRALIK ANKET YAPILMIŞ'

Toplantıda konuşan AKP Grup Sözcüsü Kerim Başkaptan, "4 yılı öyle veya böyle geride bıraktık. Bu meclisin oylayacağı son faaliyet raporu olacak. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim" diyerek konuşma hakkını daha sonra kullanacağı belirterek sözü Alper Birer'e bıraktı. Birer, "Bütçemiz 2017'de 290 milyon liraydı. 96 milyonluk kısmı vergi. Alınan bağış ve yardımlar da 4 milyon 400 bin TL civarında. İller Bankası'ndan 165 milyon TL gelmiş. Gelir toplamı 218 bin 116 bin TL. Personel gideri 43 milyon TL. Bin 841 taşeron çalıştırmıştık. Giderlerin içerisinde akaryakıt gideri 18 milyon 773 bin lira. Giderimiz 280 milyon lira. 52 milyon lira aleyhte. Dolayısıyla giderimiz gelirimizden fazla. 710 milyon civarı bir yemek harcaması var. 103 bin 500 liralık bir anket çalışması var. Bu anketin neye istinaden yapıldığını öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.

BAŞKAPTAN'DAN SORU YAĞMURU

Sonra konuşan Başkaptan, "Kent Bilgi Sistemi ile ilgili neler yapıldı bilmek istiyoruz. Arşiv çalışmasının yapılmadığından dolayı Antalya'da yaşayan insanlar belgelere ulaşamıyor. 2014 yılından beri neden bu arşivle ilgili çalışma yapılamadığını bilmek istiyorum. Bunun yanında numarataj bilgilerine ulaşılması lazım. Numarataj olması için yol ağları olması lazım. Bütün mahallelerdeki yol ağlarının toplamı nedir? Alanya'da hizmet götürdüğümüz kaç kilometre yol var? Fen İşleri Müdürlüğü bunu söyleyebilir mi? Borç yiğidin kamçısı olsa da alacakla borcun ödenmeyeceği de bir gerçek" ifadelerini kullandı.

'KATILIMCI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI YOK'

Bir diğer AKP'li isim Arif Tok, "Katılımcı belediyecilikten bahsediliyor ancak biz biraz daha gerçekçi olunmasını beklerdik. Cuma Pazarı için proje hazırlanıyor ancak bizlerin hazırlanırken bilgisi yoktu, keza Alanya Belediye Sarayı için de durum aynı. Öte yandan kent meydanı eksikliği var deniliyor, evet bu doğru. Kent meydanı eksikliği var. Şehirler artık meydanlarıyla anılıyor. Daha önce burada bu belediye binasının yıkılıp yerine meydan yapılacağı belirtilmişti ama sonradan binanın yıkılmayacağı gündeme geldi. Bu bina yıkılacak mı yıkılmayacak mı? Herkesin ağzında başka spekülatif var. Bunun bir netliğe kavuşması gerek" dedi.

'KAPALI PAZAR HEDEFİ TUTTURULAMADI'

CHP Grup Sözcüsü Erdoğan Toktaş da, "AKP Grubu'nun ileri sürdüğü önerilere katılıyoruz. Hemen hemen hepsine katılıyoruz bir çoğunu biz de bulmuştuk bir kısmını da bulamamışız. Her siyasi parti grubunun kendine ait görüşleri var. Biz ana muhalefet görevi yaptığımıza inanıyoruz. Muhalefet sadece eleştirmek değil, görüş ve öneri de sunmaktır. Bazı önerilerimiz kabul edilmemiştir. Bazıları da kabul edilmiştir. Alanya'ya yapılan güzel çalışmalarda bizim de katkımızın olduğuna inanıyoruz. Büyükşehir Yasası ile belediye hizmetlerinin tabana yayılması ve gelirinin de düşmesi aklımızda. 2017 toplam gider 280 milyon lira. 2017 gelir açığı 52 milyon lira. Belediyenin 110 milyon TL'ye ulaşan borcu belediyenin mali durumda sıkıntılı olduğunu düşünmemize neden oluyor. Faaliyet raporunda ifade edilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndaki (GZP) Wi-Fi hizmetini belediye mi veriyor? Yol ve kaldırımların işgali gibi konularda belediye meclisinde alınan kararların tam olarak uygulanmadığı görülüyor. Her yıl söylenen bir kapalı pazar yeri yapma hedef bir türlü tutturulamadı. Tahsilat yüzde 67'de kaldı” diye konuştu.

'DERSLERİNE İYİ ÇALIŞMAMIŞLAR'

MHP’li Celal Taşkın da, "Ben daha farklı eleştiriler bekliyordum. AKP Grubu ve CHP Grubu derslerine çok da iyi çalışmamış gibi görünüyor. Verilen cevapların da yerinde olduğunu belirtmeliyim" dedi. Bu sırada Adem Er, "Celal bey burada siz değil, ben terliyorum" diye espri yapınca salonda gülüşmeler yaşandı.

'GZP OLMASA TURİST GETİREMEZDİK'

Adem Er ise, "Biz elimizden geldiği kadar hizmet sunduk. Büyükşehir bizim hizmet ortağımız. İlk seçildiğimizde bize cenaze hizmetleriyle ilgili de talepler geldi. Bununla ilgili çalışma yapma kararı aldık. Sizin eleştirilerinizle hizmet kalitemiz artıyor. Biz Alanya Belediyesi'ni sıfırdan kurmadık. Belediyenin temsil ağırlama geliriyle de bir eleştiri geldi. Biz kentin en dinamik yapısıyız. 2014'de Alanya'ya gelen turist sayısı 3.8 milyondu. 2016'da bu sayı 1.6 milyon. GZP olmasa 2014'te bu rakam olmazdı. Katılımcı demokrasinin örneğini verdiğimize inanıyorum. Belediye binasının yıkım kararı almıştık. Bununla ilgili net bir karar vermiş değiliz ama binanın ek kısımları yıkılacak. Teknik açıdan bu yapının kalması daha mantıklı” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Alanya Belediyesi’nin 2017 yılı faaliyet raporu CHP’nin çekimser oy kullanmasına rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

'SADECE MERKEZE HİZMET ETMİYORUZ'

Oylamanın ardından Adem Er, yerini tekrar Başkan Adem Murat Yücel’e bıraktı. 4 yıllık Alanya Belediye Başkanlığı görev süresi içinde meclis üyeleriyle uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Yücel de, Alanya adına alınacak yeni kararlarda da aynı uyumun devam etmesini diledi. Faaliyet raporu ile ilgili eleştirileri yanıtlayan Belediye Başkanı Yücel, Alanya Belediyesi’nin kendisinden 2 kat büyük belediyelerle kıstas edilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Yücel, “Merkeze hizmet etmek kolaydır. Biz, merkezle birlikte 84 yayla, 17 belde, 68 köye hizmet ediyoruz. Alanya’da birçok kişinin hem merkezde hem beldede hem de yaylada evi vardır ve hepsine de aynı şekilde hizmet verilmesini ister. Biz Alanya’nın en ücra noktasına kadar hizmetlerimizi götürüyoruz" dedi.

'ANTALYA'NIN EN GÜÇLÜ BELEDİYESİYİZ'

“Alanya Belediyesi, 4 yılda üreten, ürettikçe güçlenen ve güçlendikçe daha çok büyüyen bir belediye oldu" diye konuşan Belediye Başkanı Yücel, "Bu yıl yatırım bütçemizi yaklaşık 85 milyon TL’ye çıkarttık. Büyükşehir Meclisi’ne katılan arkadaşlarımız bilir, Alanya Belediyesi Antalya’nın en büyük yatırım bütçesine sahip belediyesidir" diye konuştu.

'BİZİM PROJELERİMİZ AVRUPA'DA BİLE YOK'

Alanya Belediyesi’nin sosyal projelerle örnek bir belediye olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Yücel, "Alanya Belediyesi bölgede en iyi yapılanan ve en kurumsal belediyedir. Alanya Belediyesi’nin engellilerle ilgili uygulamalarının yüzde 50’si Avrupa’daki kentlerde bile yok. Sosyal projelerle en uzak köşedeki engelli, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç insanımıza ulaşıyoruz" dedi.

'BİZİM HİZMETLERİMİZ HANGİ BELEDİYEDE VAR?'

Başkan Yücel, "Alanya Belediyesi, kurduğu Güneş Enerji Santrali'yle (GES) kendi elektriğini üretiyor. Maden kalker ocağı, en modern asfalt plenti, kendi bitkimizi-çiçeğimizi ürettiğimiz park bahçeler seramız hangi belediyede var? Büyükşehir Belediyesi’ne 'Sizin yükünüzü alalım, sizin yaptığınız hizmetlere destek verelim' diyen hangi ilçe belediyesi var? Aldığımız borçta belli, ödediğimiz rakamlarda belli, yaptığımız işlerde belli" diyerek eleştirilere cevap verdi.

'BÖLGENİN İLKLERİNİ ALANYA'YA KAZANDIRDIK'

Bazı hizmetlerle ilgili eleştirileri de yanıtlayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya’nın cenaze hizmet yerine ihtiyacı vardı, Onu da yaptık. Günde 110-180 arasında cenaze oluyor. Hizmete açacağımız cenaze hizmet yerinde 12 morg var. 300 nüfuslu Alanya için elzem olan bir yer burası. Çıplaklı’da kapalı hayvan pazarı kurduk. Yine Antalya bölgesinde Burdur’dan başka kapalı hayvan pazarı olan belediye yok" şeklinde konuştu.

'YAPABİLECEKLERİMİZİN EN İYİSİNİ YAPTIK'

“Yaptığımız hizmetler aynı zamanda tüm meclis üyelerinin, tüm belediye personelimin, tüm Alanya’nındır” diyen Başkan Yücel, destekleri için meclis üyelerine ve Alanya halkına teşekkür etti. Başkan Yücel, "Yaptıklarımız da, yapacaklarımız da bu kaynaklarla yapılabilecek maksimum işlerdir. Alanya’ya hizmet etmek için çalışan tüm belediye personelime de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ

Faaliyet raporunun onaylanmasının ardından encümen ve komisyonlarda görev alacak meclis üyelerinin seçimi yapıldı. Encümen üyeliğine, Ali Uğur, Abdullah Öztürk ve Zihni Asiltürk, Plan ve Bütçe Komisyonuna, Mehmet Kural, Alper Birer, Tunahan Kasapoğlu, Celal Taşkın ve Fahri Baysal, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Arif Tok, Gökhan Sipahioğlu, Melike Nazifoğlu ve Mehmet Ali Tekin, Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonuna, Erol Fazlıoğlu, Mustafa Aras ve Mustafa Toksöz, Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonuna, Mehmet Şenli, Nefise Develioğlu, Fahri Baysal, Hasan Özdemir ve Mehmet Kula, Numarataj Komisyonuna, Mehmet Şenli, Nefise Develioğlu, Fahri Baysal, Celal Taşkın ve Hasan Özdemir, Kültür ve Turizm Komisyonuna, Şükrü Cimrin, Eray Erdem, Hasan Özdemir, Celal Taşkın ve Ali Uğur, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna, Ertuğrul Akay, Gökhan Sipahioğlu, Hasan Basar, Mustafa Toksöz ve Ali Uğur, Esnaf ve Ticaret Komisyonuna, Ahmet Büküş, Gökhan Sipahioğlu, Hasan Basar, Mehmet Kula ve Mustafa Toksöz, Tarihi Kentler Birliği Asil Üyeliğine, Celal Taşkın yedek üyeliğe Melike Nazifoğlu ve Akdeniz Belediyeler Birliği asil üyeliklerine Melike Nazifoğlu, Nefise Develioğlu, Gökcen Nazifoğlu, Celal Taşkın yedek üyeliklere ise Mustafa Keşoğlu ve Eray Erdem seçildi.

FATİH UYSAL UNUTULMADI

Belediye Meclis Toplantısı'nda Bektaş Mahallesi 106. Sokak'a Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristlerin döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit düşen Gazipaşalı Fatih Uysal’ın ismi verildi. Şehidin ailesinin de yaşadığı 106. Sokak'ın ismi “Şehit Fatih Uysal Sokak” olarak değiştirildi.