Yücel'in hizmetleri vatandaşın yüzünü güldürüyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel vatandaşı mutlu ediyor

Yücel'in hizmetleri vatandaşın yüzünü güldürüyor
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatları ile belediye ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Verilen hizmetten memnun olduklarını belirten vatandaşlar, “Başkan Yücel, her yere ulaşıyor. Kendisinden ve hizmetlerinden memnunuz” diye memnuiyetlerini dile getirdiler.
YÜCEL, VATANDAŞLARIN TALEPLERİNE YOĞUNLAŞTI
Sık sık mahalle muhtarları ve vatandaşlarla beraber olan Başkan Yücel, bu toplantılarda vatandaşların taleplerini dinliyor. Bu toplantılarda vatandaşlardan gelen talep ve öneriler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahallelerde tespit edilen eksiklikleri hızlı bir şekilde gidererek vatandaşa daha kaliteli ve kalıcı hizmet sunmayı hedefliyor. 
Türktaş Mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Emine Şen’in yolunun betonlanmasından kent merkezinde prestij caddeleri ve meydan projeleri ile çok yönlü bir hizmet üreten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e her kesimden takdir geliyor.

SÜLEYMANLAR MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN YAŞLI FATMA TEYZENİN İMDADINA DA YÜCEL YETİŞTİ

Süleymanlar Mahallesinde evi yıklan ve Belediyenin imkanları ile yapılan yerde  yaşayan Fatma Çelik'in evini de Başkan Yücel yapıyor. Yıkılan evinin temel dolgusu yapılan  Yaşlı Emine teyze Başkan Yücel'e teşekkür ederek, " Başkanımız anında imdadımıza yetişti Allah ondan ve ekiplerinden razı olsun" dedi. 

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