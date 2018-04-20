Yücel, ilkokul öğrencileriyle buluştu

TOPLUMA mal olmuş, örnek teşkil eden ve bir alanda tanınmış kişilerin başarı hikayelerini aktarıp öğrencilere yol göstermeyi hedefleyen "Hayatının Kahramanı Sen Ol" projesinin 4. konuğu, kendisi de Hayate Hanım İlkokulu'ndan mezun olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel oldu. Okulun öğretmenlerinin düzenlediği projede Yücel, öğrencilere kişisel tecrübeleri aktardı.

ALANYA'DAKİ KAHRAMANLAR

Projenin düzenleyicilerinden olan sınıf öğretmeni Aslan Uslu, proje hakkında "Bildiğim en büyük kahramanların başında Atatürk gelir. Onu sınıfta sık sık anarım. Bu proje onu, daha sonra da Aziz Sancar'ı konuşurken aklımıza geldi. Daha sonra içimizdeki kahramanları aramaya başladık. 'Alanya'daki kahramanlarımız kimlerdir?' diye sorduk ve öğrencilerimizle birlikte belirlediğimiz isimlerle bir iletişime geçtik." ifadelerini kullanıp, davetlerini kabul eden Yücel'e teşekkür etti.

'VATANIMIZI MİLLETİMİZİ SEVELİM'

Uslu'nun ardından konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Yücel, "Hayate Hanım'a geldiğim ilk günü çok iyi hatırlıyorum. Kestel'den sadece iki arkadaş buraya gelirdik. Hepimiz başta bize bu imkanları sunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e eğitime verdiği desteklerden ötürü teşekkür edelim, vatanımızı ve milletimizi sevelim." dedi.

'15 YILDIR KİTAP OKUMADIM'

Belediye başkanlığının zor bir iş olduğunu belirten Yücel, "Biz bu işi öncelikle Allah rızası için, sonra da halkımız için yapıyoruz. Çok iyi giden bir ticari hayatın üzerine 28 yaşımda belediye başkanı oldum. O zaman, belediyede boş vaktim olduğunda okurum diye birkaç kitap almıştım. 15 yıldır belediye başkanıyım, inanın, yoğunluktan o kitapları açmak bile nasip olmadı. Zor bir iş, ama öğretmenlik ve diğer tüm işler gibi önemli bir iş. Bunu yapıyor olmaktan çok memnunum." diye konuştu.

Yücel, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte Altın Hızma Mülayim ve Türkiye'm türkülerini söyledi. Okul Müdürü Mahmut İrfan Arık'ın Yücel'e plaket takdim ettikten sonra Yücel, öğrencilere hediyeler dağıttı ve program son buldu.