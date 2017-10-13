Yücel ile icraatın içinden

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, batı bölgelerinde alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sabah erken saatlerde batı mahallelerinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. Konaklı Sanayi Sitesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yücel, vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında vatandaşa bilgi veren Başkan Yücel’e sanayi esnafı teşekkür etti. Batı mahallelerinde Avsallar ve Okurcalar’dan sonra Konaklı Sanayi Sitesi'ni de sıcak asfaltla buluşturduklarını belirten Başkan Yücel, kaliteli tüm mahalleleri sıcak asfaltla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
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