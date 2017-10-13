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Yücel ile icraatın içinden

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yapılan sıcak asfalt çalışmasını inceledi. İnceleme gezisinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel’e sanayi esnafı teşekkür etti

Yücel ile icraatın içinden

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yapılan sıcak asfalt çalışmasını inceledi. İnceleme gezisinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel’e sanayi esnafı teşekkür etti

13 Ekim 2017 Cuma 16:24
Yücel ile icraatın içinden
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, batı bölgelerinde alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sabah erken saatlerde batı mahallelerinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. Konaklı Sanayi Sitesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yücel, vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgede yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında vatandaşa bilgi veren Başkan Yücel’e sanayi esnafı teşekkür etti. Batı mahallelerinde Avsallar ve Okurcalar’dan sonra Konaklı Sanayi Sitesi'ni de sıcak asfaltla buluşturduklarını belirten Başkan Yücel, kaliteli tüm mahalleleri sıcak asfaltla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

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Son Güncelleme: 13.10.2017 16:39
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiAdem Murat YücelKonaklı Mahallesi Sanayi Sitesi
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