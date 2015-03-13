Yücel ikiletmiyor

GÖZÜBÜYÜK Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda, Alanya Belediyesi, Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından projelendirilen çalışmalarla Merkez Camii estetik bir görünüme kavuşturuldu.
Proje kapsamında Merkez Camii'nde yapılan çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Alanya Belediyesi Payallar Şantiyesi’ne bağlı ekiplerin, Gözübüyük Mahallesi, Devecibeleni Mevkii’nde çevre düzenlemeleri kapsamında başlattığı çalışma ile cami önüne sundurma yapılarak köy odasının eksiklikleri de giderildi. Mahallelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e cami ve köy odasının eksikliklerini ilettiklerini belirten mahalle sakinleri, çok geçmeden taleplerinin yerine getirilmesinden mutlu olduklarını ifade ettiler.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 09:58