Yücel: ‘Hizmet atağına ara vermeden devam ediyoruz’

ÇALIŞMALAR kapsamında Payallar, Yasirali, Okurcalar ve Sapadere Mahallesinde yol düzenleme, Çamlıca, Kestel ve Kargıcak Mahallesinde altyapı ve yol açma çalışması devam ediyor. Küçükhasbahçe, Çarşı Mahallesi, Bektaş ve Cuma Pazarında ise parke çalışması sürüyor. Dimçayı bölgesinde Bük Caddesinde yol çörezleme ve düzenleme çalışması yapılıyor. Tüm mahallelerde vatandaşların talepleri ve planlanan çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Merkezden kırsala uzaman hizmet atağında hızlı ve etkin çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 16:11