Yücel esnafı hem denetledi hem de bayramlaştı

VATANDAŞLARIN huzur ve güven ortamında bir bayram geçirmesi için denetimlere bizzat katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bayram vesilesiyle vatandaşlarla bir kez daha bir araya gelen Başkan Yücel, “Halkımızın huzur ve güven ortamında bir bayram geçirmesi için tüm birimlerimizle bayram boyunca da sahada olacağız. Zabıta Biriminden, Temizlik İşleri’ne, tam kapasite çalışmalarımıza devam edeceğiz. İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramında bilhassa esnaflarımızdan Alanya’mıza yakışır davranışlar içerisinde olmalarını rica ediyor, 7’den 70’e herkesin bayramını kutluyorum” dedi.