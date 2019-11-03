Yücel'e Erdoğan'dan çevre ödülü

EMİNE Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi, "Atıklarını Azalt-Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Zirvede konuşan Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin ilk kez 2017'de tanıtıldığını, iki yılda çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatarak, bu hareketin, kamu, özel sektör, medya ve STK iş birliğiyle hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi. Sıfır Atık Zirvesi kapsamında bu yıl ikinci kez yılın çevreci proje, kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri de Emine Erdoğan tarafından verildi. İstanbul'da düzenlenen ödül törenine katılan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü'nü Alanya Belediyesi adına Emine Erdoğan'ın elinden aldı. Emine Erdoğan, Alanya Belediyesi'nin çevreci uygulamalarından dolayı Kasapoğlu'nu tebrik etti.