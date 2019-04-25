Yücel: ‘Din istismarcılarına destek vermeyin’

ÖZELLİKLE her yaz döneminde ortaya çıkan dilencilik ve seyyar satıcılık problemine değinen Başkan Yücel, din istismarcılığı yapan kişilere destek olunmaması yönünde esnaflara büyük görev düştüğünü belirtti. Başkan Yücel, “Bunlar şebeke olarak hareket ediyorlar ve insanların dini duygularını sömürüyorlar. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Özellikle dini duygular konusunda ‘Yardım yapıyoruz’ diyerek dergi satışı yapanların toplanan paraları eğlence kulüplerinde harcadıklarını unutmasınlar” dedi. Alanya’da faaliyet gösteren esnafı belirlenen kurallara uymaları yönünde de uyaran Başkan Yücel, “Sınırların dışına çıkmadan, kaldırım işgalleri oluşturmadan kısacası kamu haklarını ihlal etmeden bir sezon geçirmelerini üstüne basa basa yineliyorum. Tezgâhta sergilenen ürünlerinde etiket bulundurmaları yönündeki uyarılarımızı dikkate almalarını, yaka kartı olmadan personel çalıştırmamalarını tavsiye ederim. Çığırtkanlık ve hanutçuluk konusunda geçtiğimiz yıllarda yürüttüğümüz çalışmaların bu yıl da devam edeceğini, en ağır yaptırımların uygulanacağını da hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.