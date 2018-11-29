Yücel'den vergi borcu hatırlatması

ALANYA Belediyesi, haftalık olağan Encümen Toplantısının ardından konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gündemi değerlendirdi. Yücel Emlak ve Çevre Temizlik vergisinin son gününü hatırlatarak "Her hafta olduğu gibi olağan encümen toplantımızda birimlerden gelen konuları değerlendirdik. Aldığımız kararların herkese hayırlara vesile olmasını dileriz. 30 Kasım Emlak ve Çevre Temizlik vergisinin 2. taksitinin, yanı sıra yapılandırmaların son günü. Tüm borçlu mükelleflerimizi borçları ve yapılandırmalarıyla ilgili cezai bir yaptırıma düşmeden ödemelerini yapmaya davet ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Yarın akşama kadar bütün ofislerimiz açık olacak ve ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Yanı sıra internet üzerinden online olarak da ödeme yapabilir veya bütün Halk Bankası şubelerinden işlemlerini yapabilirler. Buradan bir kez daha duyurusunu yapmış olalım" ifadelerini kullandı.

'ADIMLARIMIZI LİDERİMİZİN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA ATACAĞIZ'

Yanı sıra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Yücel, yerel seçim sürecine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden çıkan 'yerelde ittifak' hamlesine ilişkin Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Yücel "Henüz netleşen bir ittifak söz konusu değil. Genel merkezlerimizden gelecek kararlar doğrultusunda yol haritamızı belirleyeceğiz. Tek başıma bir beyanda bulunmam doğru değil. Dolayısıyla liderimiz, Genel Başkanımız Bahçeli'nin vereceği talimatlar doğrultusunda sürece ilişkin adımlarımızı atacağız" şeklinde konuştu.

'HERKESİN SİYASİ GÖRÜŞÜNE SAYGILIYIZ'

Uzun yıllar aynı politik çizgide birlikte yürüyen iki isim Adem Murat Yücel ve Abdullah Sönmez, Sönmez'in İyi Parti'den adaylığının kesinleşmesi ile birlikte siyasetten rakip oldukları bir pozisyona evrildiler. Yücel, konuya ilişkin Sönmez'e çıktığı yolda başarı dileklerini ileterek "Siyaset düzleminde herkesin kendisine ait bir siyasi görüşü mevcut. Bizler herkesin görüşüne saygılıyız. Yerelde de kendilerine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

'HİZMETLERİ ADINA TEŞEKKÜR EDER, YOLLARIMIZI AYIRIRIZ'

Sönmez'in adaylığını açıklamasının üzerine MHP'li belediye meclis üyelerinin bir kısmının istifa ederek Sönmez ile birlikte hareket edeceğine ilişkin iddiaları da cevaplayan Yücel "Herkesin kendi görüşü ve bulunduğu noktaya saygı duyuyoruz. Sönmez ile birlikte hareket etme tercihinde bulunacak arkadaşlarımıza da geçmişte vermiş oldukları hizmetler adına teşekkür eder ve yollarımızı ayırırız. Söylediğim gibi herkese saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.