Yücel'den pazar çıkarması

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dün Cuma Pazarı'na giderek esnafla görüştü. Tezgahları tek tek ziyaret eden Başkan Yücel, esnafın sorunlarını da yerinde dinledi. Satışlar ve fiyatlarla ilgili bilgi alan Başkan Yücel’e esnaf yoğun ilgi gösterdi. Pazara alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Yücel, yerli ve yabancı tatilcilere elleriyle çilek ikram etti. Başkan Yücel’e ayrıca Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit de eşlik etti. Öte yandan, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar ile yönetimi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i konuk etti. ALSİAD yönetiminin tamamının katıldığı ziyarette, belediyenin hayata geçirdiği projeler ve Büyükşehir Belediyesi ile olan ilişkiler görüşüldü. Başkan Yücel, eski ve yeni belediye binası, Atatürk Anıtı ve Cuma Pazarı ile Düğün Salonu yerine yapılacak yeni projeler hakkında bilgi verdi. Kentsel dönüşüm, Alanya'nın ekonomisi ve turizmin gidişatı ile ilgili analizler de yapan Başkan Yücel, ALSİAD üyelerinin sorularını da cevapladı.