Yücel'den önemli açıklamalar

DÜN açılışı gerçekleştirilen Alanya Teleferik ile ilgili bugün encümen toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Çok şükür Alanya'nın ve Alanyalıların bugüne kadarki hayali olan teleferik projesini gerçekleştirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. 30-40 yıllık bir hayaldi. Tüm Alanya da buna sahip çıktı. Güzel bir açılışla bunu taçlandırdık. Ülkemize ve Alanyamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'TURİZM İÇİN HERKES UĞRAŞMALI'

Turizm sezonu ile ilgili de bir değerlendirmede bulunan Başkan Yücel, "Arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz bir sezon olmadı. Çok bir beklenti içerisinde değildik ama yine de sivil toplum kuruluşları olarak bizler olarak hemen hemen bu beklenti içerisindeydik. Çok arzu ettiğimiz bir sezon olmadı. Yine de şükür. Ama bu sadece bizim ülkemiz için değil, dünyada turizmle ilgili bir sıkıntı var. Dünyada turizmi hem hizmet hem toplum hem de yönetim olarak en iyi yapan ülke biziz. Çünkü en güzel tesisler, coğrafya, hizmet sektörü ve yemek kültürü bizde. Bunları değerlendirdiğimiz zaman diğer destinasyonlara göre daha avantajlıyız. Dünyada olumsuzluk yaşanmadığı sürece ülkemizde turizm katlanarak gidecektir. Avrupa pazarındaki rezervasyonlar giderek artıyor. Bu da bize gelecek yıl turizmin daha iyi olacağını gösteriyor. 2014-2015'i yakalayacağımıza inanıyorum. Bu süreçte en alttan en üste kadar herkese büyük görev düşüyor" diye konuştu.

'BÜYÜK FUARLARDA YER ALACAĞIZ'

AKTAV'ın 2018 yaz turizm sezonu hazırlıkları için katılacağı fuarlara iştirak edip etmeyeceği konusunda da açıklamalar yapan Başkan Yücel, "ALTAV geçtiğimiz yıl 29 fuara katılmıştı. Bu yıl da fuarlara katılmayı hedefliyoruz. Belirlediğimiz ve hedeflediğimiz bir kitle var. İş programıma ve yoğunluğa göre katılmaya çalışacağım. Sektörde büyük öneme sahip olan büyük kitleye hitap eden fuarlara gitmeye gayret edeceğim" dedi.

'ALTAV'A VE ALANYASPOR'A CAN SUYU OLACAK'

Teleferikten Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) için belirlenen yolcu başına 1 TL olarak alınacak katkı payını da değerlendiren Yücel, "ALTAV'ın sabit gelirleri çok az bilindiği gibi. Hibelerle, yardımlarla veya yönetimin katkısıyla gidiyor. Bu anlamda gerek ALTAV gerekse Alanyaspor'un sabit gelirlere ihtiyacı var. Biz de buna destek verme tarafıyız. ALTAV'a ayrılan bu ödenek can suyu olacak. Daha iyi bu bölgeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Bunun faydalarını göreceğiz. Öte yandan Alanyaspor diğer kulüplere göre borçsuz ilerleyen ve kendi yağında tuzunda kavrulan bir kulüp. Tabi yine de gelire ihtiyacı var mı, var. Biz de bu anlamda bir gelir kapısı oluşturduk. Hem bölge halkına hem de Alanyaspor'a katkı olacağını düşünüyoruz bu yaptıklarımızın" ifadelerini kullandı.