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Yücel'den Kızılcaşehir çıkarması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba'ya bağlı Kızılcaşehir Mahallesi'nde halkla buluştu

Yücel'den Kızılcaşehir çıkarması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba'ya bağlı Kızılcaşehir Mahallesi'nde halkla buluştu

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:42
Yücel'den Kızılcaşehir çıkarması
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Haber: Alper KUTAY

KIZILCAŞEHİR Cami İmamı Ali Yılmaz'ın düzenlediği, mahalle muhtarının ev sahipliğinde yapılan kahvaltılı toplantıda bölge halkının sorunlarını dinleyen Başkan Yücel, Oba'ya yapılan hizmetleri anlattı. Kapalı Pazaryeri'nin ardından Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nı hizmete açtıklarını söyleyen Başkan Yücel, Oba ile Cikcilli sınırındaki yeni Alanya Belediye Sarayı'nın açılışı için de gün saydıklarını belirtti. Önceden vatandaşı organize edip toplantı yapan Başkan Yücel'i son dönemde vatandaşların yaşadıkları mahallelere davet etmeleri ise dikkat çekiyor. Fırsat buldukça davet edildiği halk toplantılarına katılmaya gayret gösterdiğini söyleyen Başkan Yücel, geçtiğimiz hafta sonu Dim Bıçakçı ve Sapadere Mahallesi'nde halkla buluştuklarını anımsatarak, "Vatandaşla aramızda çok güçlü bir bağ var. Biz gücümüzü halktan alıyoruz. Şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Bundan sonra da birlikte konuşup birlikte yöneteceğiz" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediye BaşkanıAdem Murat YücelOba
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