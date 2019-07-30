Yücel'den kentsel dönüşüm mektubu

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel imzalı mektupta şu cümlelere yer verildi: "Sevgili hemşerilerim. Alanya’nın en güzide bölgelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet etmektesiniz. Şehrimizin imar sorunlarından ve çarpık yapılaşmadan kurtulması için, yeni ulaşım ağları, sosyal donatı alanları ve modern mimarı ile birlikte yapılmış yeni yapılarınızı oluşturarak sizlerin refahı için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde 6306 sayılı kanun gereğince 20 Kasım 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanıp 13 Ocak 2018 tarihinde Resim Gazete'de ilan edilmiş olan "Riskli Alan" içerisinde yapılan tüm işlemler 12 Mart 2018 tarih ve 44.327 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Alanya Belediyesi’ne devredilmiştir. Siz hemşerilerimizin en iyi hizmeti alabilmesi için devam eden çalışmalar hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz. Yaşadığımız bu güzel kentin, mahallemiz ve evlerimizle ilgili fikir ve önerileriniz ve aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte hafta içi 08:30-12:30 ile 13:30-17:30 saatleri arasında ofisimize bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 17:49