Yücel'den 'kaçak' açıklaması

HAFTALIK olağan encümen toplantısının ardından Türkiye ve Alanya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yücel, "Bu hafta gündemimiz biraz yoğundu. Hep beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Şehrimizde ilk kez uluslararası bir etkinlik düzenledik. Halktan da çok iyi tepkiler aldık. Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen etkinliklerimiz günlük 2 bine yakın ziyaretçi akınına uğruyor" diye konuştu. Yücel açıklamasında şu konulara değindi:

'YAPMAK DEĞİL KORUMAK ÖNEMLİ'

"Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nın da açılışını 23 Nisan’da yaptık. Açılışa vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdi. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Burayı yapmak değil korumak da önemli. Ben inanıyorum ki Alanya halkı buraya sahip çıkacaktır.

'ÇIĞIRTKANLIK HANUTÇULUK OLMASIN'

Sezon açılışları başladı. İyi bir sezon için gerekli istişarelerle tüm tedbirleri alıyoruz. Halkımızın ve esnaflarımızın çığırtkanlığa, hanutçuluğa yol vermemesini rica ediyorum. Gelen tatilcilere bir misafir adabıyla davranmalıyız. Ayrıca esnaflarımızın ahilik kurallarına göre davranmalarını istiyorum. Ahilik geleneğini yaşatalım.

'MECLİS ÜYELERİNE SEÇİMDE BAŞARILAR DİLERİM'

Erken genel seçimlerde mecliste görev yapan arkadaşlarımız için 26 Nisan Perşembe (bugün) son istifa günleri. O arkadaşlarımıza da çıktıkları yolda başarılar diliyorum.

'KAÇAK YAPIYLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Şehrin gerek görsel gerekse fiziki yapısına uygunsuz bu kaçak yapılar, yetkili birimler tarafından kontrol ediliyor. Zaten kaç yıldır yıkım işlemleri de devam ediyor. Bazı yerler mahkeme kararlarının beklenmesinden kaynaklı olarak yıkılamıyordu. Ancak bizim her zaman olduğu gibi kaçak yapılarla mücadelemiz sürecek. Bu dönemde yapılan ve yapılmaya devam edilen kaçak yapıların da yıkımı yapılacak. Bunların da ciddi bir şekilde üzerine gideceğiz."