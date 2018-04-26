Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 32°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107474
ALTIN
173.096
DOLAR
4.0695
STERLİN
5.6749
EURO
4.9555
Balık yemek parkinson hastalığına iyi geliyor
Balık yemek parkinson hastalığına iyi...
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 25 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Yücel'den 'kaçak' açıklaması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel haftalık encümen toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Kaçak yapılarla mücadelemiz devam edecek" dedi

Yücel'den 'kaçak' açıklaması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel haftalık encümen toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Kaçak yapılarla mücadelemiz devam edecek" dedi

26 Nisan 2018 Perşembe 13:54
Yücel'den 'kaçak' açıklaması
banner404

HAFTALIK olağan encümen toplantısının ardından Türkiye ve Alanya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yücel, "Bu hafta gündemimiz biraz yoğundu. Hep beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Şehrimizde ilk kez uluslararası bir etkinlik düzenledik. Halktan da çok iyi tepkiler aldık. Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşen etkinliklerimiz günlük 2 bine yakın ziyaretçi akınına uğruyor" diye konuştu. Yücel açıklamasında şu konulara değindi: 
'YAPMAK DEĞİL KORUMAK ÖNEMLİ'
"Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nın da açılışını 23 Nisan’da yaptık. Açılışa vatandaşlarımız büyük bir ilgi gösterdi. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Burayı yapmak değil korumak da önemli. Ben inanıyorum ki Alanya halkı buraya sahip çıkacaktır.
'ÇIĞIRTKANLIK HANUTÇULUK OLMASIN'
Sezon açılışları başladı. İyi bir sezon için gerekli istişarelerle tüm tedbirleri alıyoruz. Halkımızın ve esnaflarımızın çığırtkanlığa, hanutçuluğa yol vermemesini rica ediyorum. Gelen tatilcilere bir misafir adabıyla davranmalıyız. Ayrıca esnaflarımızın ahilik kurallarına göre davranmalarını istiyorum. Ahilik geleneğini yaşatalım. 
'MECLİS ÜYELERİNE SEÇİMDE BAŞARILAR DİLERİM'
Erken genel seçimlerde mecliste görev yapan arkadaşlarımız için 26 Nisan Perşembe (bugün) son istifa günleri. O arkadaşlarımıza da çıktıkları yolda başarılar diliyorum.
'KAÇAK YAPIYLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK'
Şehrin gerek görsel gerekse fiziki yapısına uygunsuz bu kaçak yapılar, yetkili birimler tarafından kontrol ediliyor. Zaten kaç yıldır yıkım işlemleri de devam ediyor. Bazı yerler mahkeme kararlarının beklenmesinden kaynaklı olarak yıkılamıyordu. Ancak bizim her zaman olduğu gibi kaçak yapılarla mücadelemiz sürecek. Bu dönemde yapılan ve yapılmaya devam edilen kaçak yapıların da yıkımı yapılacak. Bunların da ciddi bir şekilde üzerine gideceğiz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiAdem Murat YücelKAÇAK YAPI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da tarım sektörünü masaya yatıracaklar 
Alanya'da tarım sektörünü masaya yatıracaklar 
Baba cinayetinde kan donduran detaylar
Baba cinayetinde kan donduran detaylar
Alanya Dim Tv Canlı Yayını - 26 Nisan 2018
Alanya Dim Tv Canlı Yayını - 26 Nisan 2018

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim