Yücel'den Hükümlülere moral ziyareti

Mehmet AL

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,Kurban Bayramın Birinci gününde MHP İlçe Teşkilatın ,Protokol ve Huzur evinde bayramlaşmanın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcı vekili Ubeydullah Karasoy, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba’yla birlikte Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu oldu. Başkan Yücel, burada cezaevi personeli ve hükümlülerle bayramlaştı. Kader mahkumlarının taleplerini dinleyen Başkan Yücel; “Taleplerinizi değerlendirerek ivedilikle yerine getireceğiz. Çeşitli nedenlerle buradasınız ama umuyorum ki bir dahaki bayram ailelerinizle bir arada yuvanızda olursunuz.” dedi.