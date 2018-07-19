Yücel'den Gökbel'e davet

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık olağan encümen toplantısının ardından belediye hizmetleri ve gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu. Bu yıl 21-22 Temmuz tarihleri arasında Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilecek olan yağlı pehlivan güreşlerine tüm Alanya halkını davet eden Yücel "Encümen toplantımızı gerçekleştirdik. İlgili birimlerimizce yapmış olduğumuz istişareler sonucu almış olduğumuz kararların bölge halkına hayırlara vesile olmasını dilerim. Türkiye'nin sayılı güreş organizasyonları arasında yerini alan ve bölgenin de en büyük organizasyonlarından olan Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en ünlü baş pehlivanları Gökbel Yaylası'nda yer alacak. Başpehlivan Orhan Okulu başta olmak üzere 700'e yakın güreşçi organizasyonda kol bağlayacak. Renkli etkinliklerle zenginleştireceğimiz organizasyonda Ümit Besen ve Muazzez Ersoy da Alanya halkıyla buluşacak. Saat 21.00'de Ümit Besen ve ardından Muazzez Ersoy sahne alacak. Halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağımız bir organizasyon olacak. Alanya Kaymakamı Sayın Mustafa Harputlu başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun destek olduğu organizasyon için emeği geçen herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm Alanya halkını Gökbel'de gerçekleşecek olan geleneksel güreş organizasyonumuza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

PARKLAR DAHA GÜVENLİ

Duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla birlikte kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve destek gören çocuk parklarına kamera takılması hususuna ilişkin de açıklamalar yapan Yücel "Bu hususta çalışmalarımız vardı ve devam ediyor. Bu yıl için hedefimiz 700 kamera, ilerleyen süreçte ise 900'e çıkarmak. Alt yapı çalışmalarını da yaparak sayıyı giderek artıracağız" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 11:28