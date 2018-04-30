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Yücel'den çözüm sözü

Başkan Yücel, Avsallar’da esnafla kahvaltıda bir araya gelerek hem onların istek ve önerilerini dinledi, hem de yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu

Yücel'den çözüm sözü

Başkan Yücel, Avsallar’da esnafla kahvaltıda bir araya gelerek hem onların istek ve önerilerini dinledi, hem de yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu

30 Nisan 2018 Pazartesi 23:48
Yücel'den çözüm sözü
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BAŞKAN Yücel, Avsallar Mahalle Muhtarı İbrahim Görgülü’nün daveti üzerine Avsallar esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Esnafların istek ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e Başkan Yardımcısı Adem Er ve Mahalle Muhtarı İbrahim Görgülü eşlik etti.
‘YENİ SEZONA HAZIRIZ’
Yücel, Avsallar esnafının Berat Kandili’ni kutlayarak başladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Avsallar Mahallemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Belediye ekiplerimiz gelen talepler doğrultusunda hem günlük sorunları çözüyor hem de geleceğe dönük yatırımlarımız bölgemizde devam ediyor. Sizlerin görüşleri bizim için çok değerli. Bu talepler doğrultusunda çözüm üretmemiz kolaylaşıyor. Yeni sezona şehir olarak hazırız. Bu sezonun hem şehrimiz hem de sizler için beklentinizin üzerinde geçmesini dilerim." 
İstek ve önerileri tek tek dinleyerek en kısa zamanda bunların çözüme kavuşacağını vurgulayan Yücel’e bölge esnafı da yapılan yatırımlar ve hizmetler için teşekkürlerini iletti.

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yücel den çözüm sözü
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