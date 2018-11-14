Yücel'den Alanya'ya önemli hizmet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, özellikle kuzey mahalleleri için önem arz eden bir yolu daha hizmete sunuyor. Fığla ve Cikcilli Mahallesini Çevre Yolundan Büyükhasbahçe Mamadı Mevkiine bağlayacak olan 30 metrelik imar yolunun yapımına başlandı

Yücel'den Alanya'ya önemli hizmet
banner404

ALANYA Belediyesi Fığla ve Cikcilli’den Mamadıya bağlanacak olan 30 metrelik imar yolunun yapımına başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yücel, 30 metrelik yol ile iki mahallelerinin birleştirileceğini belirtti. Yücel, yeni yolun Kuzey Alanya için de önemli bir altyapı hizmeti olduğunun altını çizerek,  Alanya’nın yeni ve modern yollarla adından söz edilen bir ilçe olduğunu, mahalleler arasında ulaşımın kesintisiz hale geldiğini söyledi.  30 metrelik yolun güneyden kuzeye yapılan hizmetleri taçlandıracağını sözlerine ekleyen Başkan Yücel, yeni yolun şimdiden hayırlı olmasını temenni etti. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
FERİT KESEN VE OĞUZ KORUM İLE ALANYACA
FERİT KESEN VE OĞUZ KORUM İLE ALANYACA
  1. DimTV

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479