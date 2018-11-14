Yücel'den Alanya'ya önemli hizmet

ALANYA Belediyesi Fığla ve Cikcilli’den Mamadıya bağlanacak olan 30 metrelik imar yolunun yapımına başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yücel, 30 metrelik yol ile iki mahallelerinin birleştirileceğini belirtti. Yücel, yeni yolun Kuzey Alanya için de önemli bir altyapı hizmeti olduğunun altını çizerek, Alanya’nın yeni ve modern yollarla adından söz edilen bir ilçe olduğunu, mahalleler arasında ulaşımın kesintisiz hale geldiğini söyledi. 30 metrelik yolun güneyden kuzeye yapılan hizmetleri taçlandıracağını sözlerine ekleyen Başkan Yücel, yeni yolun şimdiden hayırlı olmasını temenni etti.