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Yücel'den Alanya'ya kültür merkezi müjdesi

Bin Aile Bir Aile Derneği'nin düzenlediği 1. Alanya Kitap Fuarı, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) başladı. Fuarda bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye'nin en büyük kültür merkezini Alanya'ya kazandıracaklarını söyledi

Yücel'den Alanya'ya kültür merkezi müjdesi

Bin Aile Bir Aile Derneği'nin düzenlediği 1. Alanya Kitap Fuarı, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) başladı. Fuarda bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye'nin en büyük kültür merkezini Alanya'ya kazandıracaklarını söyledi

12 Ocak 2018 Cuma 20:07
Yücel'den Alanya'ya kültür merkezi müjdesi
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14 OCAK Pazar gününe kadar devam edecek fuara ilk gününde Yücel'in yanı sıra Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Saray Mahallesi Muhtarı Süleyman Dora, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Alanya Şube Başkanı Nilgün Özcan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
'KIYAMETE KADAR SÜRECEK'
Fuar düzenleyicilerinin öncüsü olan Dora, "Bu fuar kıyamete kadar devam edecek inşallah. Gelecek yıllarda çok farklı bir yere gideceğimizi düşünüyoruz. AKM Alanya'ya yetmiyor. Daha büyük bir kongre merkezi istediğimizi, burada, başkanımızın önünde haykırıyoruz. Dijital kütüphanemizi de Alanya'ya hediye etmek istiyoruz" dedi.
'EN BÜYÜK KÜLTÜR MERKEZİNİ YAPACAĞIZ'
Dora'nın ardından kürsüye gelen Yücel, "Alanya'nın spor, sanat ve kültür şehri olması konusunda bu tür etkinlikleri çok önemli görüyorum. En kıymetli yatırımın, insana yapılan yatırım olduğunu biliyor ve bunun için yapılan her şeyi destekliyoruz. Başta Süleyman Dora muhtarımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah, Türkiye'nin en büyük gençlik ve kültür merkezini yapacağız" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 12.01.2018 20:23
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