Yücel'den Alanya Belediyesi'ne borcu olanlara çağrı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık olağan encümen toplantısının ardından Alanya Belediyesi'ne borcu olan vatandaşlara ödemelerini aksatmamaları konusunda çağrıda bulundu

Yücel'den Alanya Belediyesi'ne borcu olanlara çağrı
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Haber: Alper KUTAY

BAŞKAN Yücel, emlak, çevre temizlik ve ilan-reklam kalemleri başta olmak üzere borcu olan ve yapılandırma borçlarını ödemeyen borçluların ödemelerini aksatmamaları, aksi halde yapılandırma haklarının yanabileceği yönünde hatırlatmalarda bulundu. 31 Mayıs Cuma gününün son ödeme tarihi olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “Bu süreçte vatandaşın mağduriyet yaşamaması için belediye personeli öğle arasında da hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu. Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar Alanya Belediyesi içerisinde bulunan veznelerden, anlaşmalı Halk Bankası veya Ziraat Bankası’ndan, Alanya Belediyesi’ne ait tahsilat bürolarından ve internet üzerinden ödemelerini yapabilecekler.

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